سياسي سعودي: التعاون الاقتصادي سيلغي السيادة على «تيران وصنافير»

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قال علي التواتي، المحلل السياسي، إنه من المرجح أن يستغل القائمون في السلطة بمصر والسعودية جزيرتي تيران وصنافير، لإقامة عدة مشروعات اقتصادية تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي"، على قناة "cbc"، اليوم السبت، أن من ضمن تلك المشروعات إنشاء جسر وشبكة قطارات بين البلدين، لتعزيز التعاون الاقتصادي في تلك المنطقة.

وتابع "هذه المشروعات تلغي مسـألة السيادة أو دي بتاعتنا أو بتاعتكم، وليس هناك مشكلة".

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ستبدأ، خلال أيام، مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.