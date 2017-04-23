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بالفيديو.. سيف زاهر: «اتحاد الكرة سيدعم الزمالك في كل أزماته»

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بالفيديو.. سيف زاهر: «اتحاد الكرة سيدعم الزمالك في كل أزماته» بالفيديو.. سيف زاهر: «اتحاد الكرة سيدعم الزمالك في كل أزماته»

التحرير

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قال سيف زاهر، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن اللوائح ثابتة، مشيرًا إلى أن لجنة الأندية هي من قامت بتعيين عامر حسين، رئيسًا للجنة المسابقات، والجبلاية ليست طرفًا في أزمة مباراة الزمالك ومصر المقاصة.

وأضاف «زاهر» خلال تصريحاته لقناة « sports»، أن اتحاد الكرة ليس على خلاف شخصي مع نادي الزمالك، وسيقوم بدعمه للحصول على حقوقه.

وعن أزمة مستحقات الغاني جونيور أجوجو، لاعب القلعة البيضاء السابق، أكد زاهر أن اتحاد الكرة سيقف مع الزمالك في تلك  الأزمة بالطبع أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». 

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التحرير

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