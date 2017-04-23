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بالفيديو.. ميدو: «الحضري حارس مصر الأول.. اللي يقول غير كده بيجامل»

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بالفيديو.. ميدو: «الحضري حارس مصر الأول.. اللي يقول غير كده بيجامل» بالفيديو.. ميدو: «الحضري حارس مصر الأول.. اللي يقول غير كده بيجامل»

التحرير

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قال أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لوادي دجلة، إن عصام الحضري، حارس فريقه هو الحارس الأول في ، مشيرًا إلى أن البعض يجامل حراس آخرين، لكنه الأحق بلقب الأول.

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة « sports»، أن «الحضري» هو القائد الحقيقي لمنتخب مصر، وليس وادي دجلة، مطالبًا الجميع بمنحه التقدير والدعم الذي يستحقه، «لازم الناس تتكلم في حق ربنا».

وتابع مهاجم الزمالك السابق، «عندما احتاج الوطني لحارس عملاق ذو شخصية، لم تجد سوى عصام الحضري».

وتغلب دجلة على مضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد، في مباراة شهدت تألق لافت للحضري، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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