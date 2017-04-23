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تعرف على أبرز المنتافسين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

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تعرف على أبرز المنتافسين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية تعرف على أبرز المنتافسين في الانتخابات الرئاسية الفرنسية

مصراوي Masrawy

ايمانويل ماكرون أحد مرشحى الرئاسة الفرنسية

كتب – هدى الشيمي:

يتوجه الناخبون الفرنسيون، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي ينتافس عليها أحد عشر مرشحا وتجرى في ظل حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ شهور.

ويتنافس في الانتخابات الفرنسية أحد عشر مرشحا لتولي الرئاسة خلفا للرئيس الحالي فرانسوا هولاند، الذي قرر ألا يترشح لفترة ثانية.

واذا لم يفز أي من المرشحين بـ 50 بالمئة من الأصوات، سيتبارى المرشحان اللذان حصلا على أكبر نسبة من الأصوات في جولة ثانية تجرى في السابع من مايو.

وفيما يلي معلومات عن أبرز المتنافسين

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