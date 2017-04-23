العرب اليوم: أوامر ملكية سعودية و توتر بين المغرب والجزائر

مصراوي Masrawy

إعداد- عبدالعظيم قنديل:

أوامر ملكية جديدة في السعودية وقتلى حوثيون في اليمن، إضافة إلى عودة القطريين المختطفين في العراق، وتوتر دبلوماسي بين المغرب والجزائر بسبب سوريين، تلك كانت أبرز الأحداث في المنطقة العربية خلال الـ24 ساعة الماضية.

1- أوامر ملكية جديدة في السعودية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أرشيفية(أ ف ب)

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، 39 أمرًا ملكيًا وقرارات أخرى أبرزهم تعيين نجليه الأمير خالد بن سلمان سفيرًا للسعودية لدى واشنطن، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير

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2- قتلى حوثيون في هجوم بمحافظة الجوف اليمنية

مركبة عسكرية تابعة للقوات الموالية للشرعية فى تعز يوم 6 إبريل 2017(أ ف ب)

قتل ستة من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، بينهم قيادي ميداني، إثر هجوم شنته القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

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3- القطريون المختطفون في العراق يصلون إلى الدوحة

عودة الأسرى القطريين إلى الدوحة اليوم السبت(أ ف ب)

وصل 26 قطريا من بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة إلى قطر، كانوا اختطفوا لستة عشر شهرا جنوبي العراق، عندما كانو في رحلة صيد هناك، بينما تحدثت تقارير صحفية أن إطلاق سراحهم جرى ضمن صفقة إقليمية لإجلاء عدد من السوريين في البلدات المحاصرة.

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4- الجيش اللبناني يعلن مقتل الأمير الشرعي لداعش

زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبوبكر البغدادى فى الرقة-أرشيفية(أ ف ب)

أعلن الجيش اللبناني مقتل الأمير الشرعي لتنظيم داعش خلال عملية توقيف 10 إرهابيين في عرسال بشمال شرق لبنان.

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5- المغرب يستدعي السفير الجزائري

صورة تجمع العلمين الجزائرى والمغربى فى العاصمة الجزائرية-أرشيفية(أ ف ب)

استدعت وزارة الخارجية المغربية السفير الجزائري في الرباط للاحتجاج على ترحيل السلطات الجزائرية أكثر من 50 مهاجرا سوريا نحو المغرب.

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