أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مؤسس صفحة " عجل إيجيبت " .. الصفحة ساخرة وأنشأناها للرد على صفحة جيم مصر -
السفيرة عزيزة - هدير محمد "مؤسسة صفحة يوميات زوجة curvy" :نفتقر لثقافة تقبل الأخر والفن ساهم في ذلك -
السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

 

ما بين بدء التصويت في الانتخابات الفرنسية خارج فرنسا وعشرات القتلى من الجيش الأفغاني في هجوم جديد لحركة طالبان، إضافة إلى استمرار التصعيد بين كوريا الشمالية وجيرانها، تابع كثيرون حول العالم أبرز الأحداث في الـ24 ساعة المنصرمة.

1-الفرنسيون في الخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة

1

الفرنسيون في الخارج يصوتون فى الانتخابات الرئاسية فى تاهييتى اليوم السبت(أ ف ب)

بدأ أكثر من مليون ناخب فرنسي يعيشون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يوم من بدء التصويت في فرنسا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

2- قتلى من الجيش الأفغاني فى هجوم لطالبان

2

تشييع جثمان أحد ضحايا هجوم طالبان فى اقليم بلخ اليوم السبت(أ ف ب)

ذكر مسؤول محلي أن 140 جنديا وضابطا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان قاعدة تابعة للجيش الافغاني بإقليم بلخ شمالي البلاد.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

3- المعارضة التركية تبدأ اجتماعات لتحديد مسار التحرك بعد الاستفتاء

3

المعارضون لنتائج الاستفتاء فى اسطنبول يوم 18 إبريل 2017(أ ف ب)

قال مصدر إن قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اجتمعت في أنقرة، في الأول من بين اجتماعات مغلقة عدة لتحديد مسار التحرك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتصار في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4- يوقع 3 توجيهات بشأن القواعد الضريبية والمالية

4

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى احتفالية بولاية ميرلاند اليوم السبت(أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة توجيهات رئاسية في إطار تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

5- كوريا الشمالية تتوعد أستراليا

5

نائب الرئيس الأمريكى يصل استراليا اليوم السبت(أ ف ب)

طالبت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأسترالي بالتفكير مليًا حول العواقب التى ستترتب عليها الخطوات المتهورة للانسياق وراء الإغراءات الأمريكية، مشددًا على ضرورة اتباع الحس السليم في التصريحات حول جوهر الوضع، لأن كوريا الشمالية قادرة على اتخاذ خطوات صارمة للدفاع عن نفسها.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حكاية موظفة من أصول إيرانية استبعدها ترامب

حكاية موظفة من أصول إيرانية استبعدها ترامب

ترامب في يوم الأرض: "العلم الدقيق" أمر حاسم للإدارة الأمريكية

ترامب في يوم الأرض: "العلم الدقيق" أمر حاسم للإدارة الأمريكية

البيت الأبيض: إطلاق سراح آية حجازي نجاح لترامب بعد فشل أوباما

البيت الأبيض: إطلاق سراح آية حجازي نجاح لترامب بعد فشل أوباما

أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء

أبو سعدة عن استقبال ترامب لـ«آية حجازي»: السيسي ترك الأمر للقضاء