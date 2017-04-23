حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – عبد العظيم قنديل:

ما بين بدء التصويت في الانتخابات الفرنسية خارج فرنسا وعشرات القتلى من الجيش الأفغاني في هجوم جديد لحركة طالبان، إضافة إلى استمرار التصعيد بين كوريا الشمالية وجيرانها، تابع كثيرون حول العالم أبرز الأحداث في الـ24 ساعة المنصرمة.

1-الفرنسيون في الخارج يصوتون في انتخابات الرئاسة

الفرنسيون في الخارج يصوتون فى الانتخابات الرئاسية فى تاهييتى اليوم السبت(أ ف ب)

بدأ أكثر من مليون ناخب فرنسي يعيشون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل يوم من بدء التصويت في فرنسا.

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2- قتلى من الجيش الأفغاني فى هجوم لطالبان

تشييع جثمان أحد ضحايا هجوم طالبان فى اقليم بلخ اليوم السبت(أ ف ب)

ذكر مسؤول محلي أن 140 جنديا وضابطا على الأقل قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان قاعدة تابعة للجيش الافغاني بإقليم بلخ شمالي البلاد.

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3- المعارضة التركية تبدأ اجتماعات لتحديد مسار التحرك بعد الاستفتاء

المعارضون لنتائج الاستفتاء فى اسطنبول يوم 18 إبريل 2017(أ ف ب)

قال مصدر إن قيادة حزب المعارضة الرئيسي في تركيا اجتمعت في أنقرة، في الأول من بين اجتماعات مغلقة عدة لتحديد مسار التحرك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتصار في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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4- ترامب يوقع 3 توجيهات بشأن القواعد الضريبية والمالية

الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى احتفالية بولاية ميرلاند اليوم السبت(أ ف ب)

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاثة توجيهات رئاسية في إطار تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة.

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5- كوريا الشمالية تتوعد أستراليا

نائب الرئيس الأمريكى يصل استراليا اليوم السبت(أ ف ب)

طالبت كوريا الشمالية وزير الخارجية الأسترالي بالتفكير مليًا حول العواقب التى ستترتب عليها الخطوات المتهورة للانسياق وراء الإغراءات الأمريكية، مشددًا على ضرورة اتباع الحس السليم في التصريحات حول جوهر الوضع، لأن كوريا الشمالية قادرة على اتخاذ خطوات صارمة للدفاع عن نفسها.

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