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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة سفاجا لمدة 5 ساعات

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غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة سفاجا لمدة 5 ساعات غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن مدينة سفاجا لمدة 5 ساعات

مصراوي Masrawy

انقطاع التيار الكهربائي

البحر الأحمر - أحمد عوض:

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة سفاجا -غدًا الأحد- بداية من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة العاشرة صباحًا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وأضاف بيان صادر عن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، تلقى مصراوي نسخة منه، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة القصير لمدة نصف ساعة ثم يتم التشغيل على وحدات التوليد الكهربائية وذلك لعمل الصيانات الدورية.

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مصراوي Masrawy

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