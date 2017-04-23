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في زيارة بمسكنها.. محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى ساكنة ضد صاحب عقار

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في زيارة بمسكنها.. محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى ساكنة ضد صاحب عقار في زيارة بمسكنها.. محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى ساكنة ضد صاحب عقار

مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى ساكنة ضد صاحب عقار

الدقهلية - رامي القناوي:

فاجئ محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم السبت، مواطنة في منطقة جديلة بمدينة المنصورة، بزيارة إلى مسكنها، استجابةً لشكوى تقدمت بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستغيث من تعدي مالك العقار القاطنة به على مسكنها بهدم أجزاء منه بداعي أعمال ترميم ومعالجة آثار الصرف.

وخلال الزيارة، عاين المحافظ موقع الأعمال داخل مسكن المواطنة، والذي تبين هدم أجزاء من سقفه، فيما أوضحت صاحبة الشكوى أنها من قاطني نظام الإيجار القديم، متهمةً صاحب العقار بمحاولة طردها، فأمر المحافظة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وإلزام صاحبه إصلاح السقف الخاص بالوحدة السكنية الخاصة بالمواطنة.

كما كلف الشعراوي قسم شرطة ثان المنصورة بتعيين الحراسة اللازمة على العقار لحين انتهاء أعمال الترميم، وتوفير الحماية لصاحبة الشكوى، مع كتابة تعهد على مالك العقار بعدم التعرض.​

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مصراوي Masrawy

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