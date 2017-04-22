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أحمد موسى: مصر ستحتل المركز السابع عسكريا في 2020

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أحمد موسى: مصر ستحتل المركز السابع عسكريا في 2020 أحمد موسى: مصر ستحتل المركز السابع عسكريا في 2020

التحرير

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن العلاقات المصرية الأمريكية بين الرئيسين عبد الفتاح  ودونالد ، ستختلف في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بريطانيا تريد إفساد هذه العلاقة.

وأضاف خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، أن في 2020 ستحتل المركز السابع من حيث العتاد العسكري، إلى جانب إنشاء أكبر محطات توليد كهرباء في العالم، وبعد مرور 4 سنوات ستنتهي من إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأضاف إلى أن هناك دول لا تريد لنا النجاح، وعودتنا 100 سنة للوراء، لأن ما تقوم به الدولة لم يحدث من 100 عام.

ومن ناحية أخرى، ذكر موسى، أن آية حجازي المفرج عنها قريبًا، كانت محور أي لقاءات أمريكية مصرية على كافة المستويات، متابعًا "أوباما كان بيحفى عشان يفرجوا عنها وكلينتون كانت ناقصة تبوس الجزم".

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التحرير

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