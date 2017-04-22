هل يحق للبرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير»؟

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أحال علي عبد العال, رئيس مجلس النواب، خلال الأيام الماضية, اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ«اتفاقية تيران وصنافير»، إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لبدء مناقشتها.

وأثار إحالة الاتفاقية للمناقشة، ردود فعل غاضبة لدى بعض رجال القانون الرافضين لأحقية المجلس في المناقشة في ظل وجود حكم نهائي بات ببطلان الاتفاقية, واصفين مناقشة المجلس بأنها تدخل من البرلمان في أعمال السلطة القضائية.

وأمام حالة الصراع والاشتباك بين البرلمان والقضاء بشأن صاحب الاختصاص الأصيل في الحكم على صحة الاتفاقية من عدمها, تتساءل «التحرير» "من صاحب القول الفصل في الحكم على تبعية الجزر "البرلمان أم القضاء"؟

علي أيوب: الاتفاقية في حكم العدم ولا يجوز للبرلمان مناقشتها

شدد المحامي علي أيوب، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على عدم جواز قيام البرلمان بمناقشة الاتفاقية، باعتبارها أصبحت معدومة بحكم قضائي نهائي وبات وغير قابل للطعن عليه، بأي وسيلة، وصادر من أعلى هيئة قضائية بالقضاء الإداري.

وأضاف أيوب لـ"التحرير", أن رئيس مجلس النواب تم إخراجه من الدعوى من محكمة القضاء الإداري أول درجة لعدم وجود صفة له, موضحا أنه فضلا عن بطلان مناقشة الاتفاقية لوجود حكم نهائي قضى بعدم صحة توقيعها, لا يجوز للمجلس أن يناقش الاتفاقية وذلك لكون قرار الإحالة صادر من مجلس الوزراء وليس رئاسة الجمهورية المخول لها وفقا لنصوص الدستور أن تبرم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتحيلها للمناقشة للبرلمان وليس مجلس الوزراء.

وأكد أن الدستور لم ينص على تفويض الرئاسة لمجلس الوزراء في إحالة الاتفاقيات للمجلس، مضيفا: "لو ناقش المجلس الاتفاقية وأقرها أو لم يقرها سيكون وقع في عمل مخالف للدستور ومعيب وكان يتعين على المجلس أن يحيل الاتفاقية مرة أخرى لمجلس الوزراء ورفض مناقشتها احتراما للأحكام القضائية والدستور".

فقيه دستوري: البرلمان لا يستطيع أن يبعث الحياة لميت

أكد الدكتور شوقي السيد, الفقيه الدستوري، أن مجلس النواب لا يحق له بأي شكل، أن يتطرق للاتفاقية سواء بالمناقشة أو أي شيء يتعلق بها وذلك لأن الاتفاقية بموجب حكم القضاء الإداري النهائي البات أصبحت محل العدم, وبالتالي لا يستطيع المجلس أن يبعث الحياة في ميت.

وأوضح أن مسألة تطرق المجلس لمناقشة الاتفاقية تضاف إلى سجل الصدام بين السلطة التشريعية والقضائية, مع مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وأكد أن الحكومة تخلق أزمات تشعل حرائق لا تستطيع إطفائها نتيجة لغياب الخبرات والغباء السياسي, على حد تعبيره.

عضو اللجنة التشريعية: البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل والمشكلة في الحكومة

فيما دافع شرعي صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان, عن موقف المجلس في أحقيته بمناقشة الاتفاقية, بالتأكيد على أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في مناقشة الاتفاقية وفقا لنصوص الدستور.

وأكد شرعي, أن المشكلة الحقيقية في مسألة "تيران وصنافير"، تكمن في تعامل الحكومة السيء مع الملف, بداية من تأخير إحالة الاتفاقية للبرلمان، وبالتالي صدرت أحكام قضائية بشأن تلك الجزر.

وأشار إلى أن القضاء نفسه لم يكن له موقف واحد في الحكم على الجزر، فهناك حكم قضائي نهائي وبات ببطلان الاتفاقية, وفي المقابل هناك حكم من محكمة الأمور المستعجلة ببطلان ذلك الحكم, الأمر الذي أحدث تباينا في الأحكام القضائية.

وأوضح أن بعض أعضاء اللجنة التشريعية، يرون أنه لا يحق للقضاء أن ينظر في تلك الجزر لكون "تيران وصنافير " تتعلق بأعمال السيادة , فيما يرى آخرون أن من حق القضاء أن يصدر حكما بشأن الجزر.

وأشار إلى أن المجلس سينظر للاتفاقية بحيادية تامة مع العناية بفتح قنوات الاتصال مع كل الخبرات والاستعانة بهم فى هذا الصدد, منوها بأنه برلمان الشعب وبالتالى سيقول كلمته دون أن يرتبط بسقف زمنى وكل مواطن لديه مستندات أو فكر مبني على أدلة مرحب به في المجلس للحديث بشأن الاتفاقية.

طارق البشري : لا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم

وكان المستشار طارق البشري، النائب الأسبق لرئيس مجلس الدولة، إن اتفاقية تيران وصنافير أصبحت منعدمة، ولا يمكن للبرلمان أن يناقش العدم.

وأضاف "البشرى "، أن الاتفاق الذي أحالته الحكومة للبرلمان أصبح منعدما وساقطا بحكم الإدارية العليا، ومن ثم لم يعد هناك شيئا يمكن عرضه على السلطة التشريعية، ولا يجوز أن ينظر البرلمان شيئا معدوم المحل، كما أنه ليس من سلطة البرلمان أن يبرم بذاته معاهدات مع الغير، مبينا أن الحكم أسقط جميع التصرفات الحكومية السابقة في الاتفاقية.

علي عبد العال: المجلس هو المخول له النظر في الاتفاقية

أكد رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، في وقت سابق، أن المجلس هو الوحيد المخول بتحديد إن كانت اتفاقية ترسيم الحدود ‏مع السعودية دستورية أم لا، مشيرا إلى أن الحكم القضائي سيكون ورقة ضمن الأوراق التي سينظر فيها المجلس.‏

نور فرحات: القضاء الإداري قضى بحكم بات ملزم للجميع

بينما هاجم الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، مجلس النواب، على خلفية إعلان مناقشته اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة باتفاقية تيران وصنافير، خلال الأيام المقبلة.

وقال، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البرلمان يناقش الاتفاقية خلال أيام، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، يؤكد أن اللجنة التشريعية من حقها استدعاء معارضي الاتفاقية، وكل خبراء القانون الدولي لسماع وجهات نظرهم".

وأكمل: "لا توجد اتفاقية حتى تتم مناقشتها، القضاء الإداري قضى بحكم بات ملزم للجميع ببطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية، ما يسمى بالاتفاقية هي ورقة مجردة من أية قيمة قانونية لا تساوي المداد الذي كتبت به، لا أظن أن أحدًا من معارضي الاتفاقية سيلبي دعوة البرلمان لأن الاتفاقية لم تعد موجودة".

وتابع: "مرة أخرى يخالف البرلمان الدستور، ويسعى للتصادم بين السلطتين التشريعية والقضائية، ويرتكب المسؤلون به وبالحكومة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وعقوبتها الحبس والعزل، أعضاء البرلمان يتمترسون وراء حصانتهم ولكنها زائلة، والحساب قريب".

وكانت الاتفاقية وقعت بين القاهرة والرياض، في أبريل الماضي, على هامش زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للقاهرة والتي استغرقت بضعة أيام.

وتسببت الاتفاقية فى خروج العديد من المظاهرات الرافضة لها، منها "جمعة الأرض"، في الـ25 من أبريل الماضي.

فيما واجهت الحكومة، الأصوات الرافضة للاتفاقية بالتأكيد على أن الجزيرتين الواقعتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950.