الكشف على 1263 شخصًا خلال قافلة طبية بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد الشعراوي، توقيع الكشف الطبي والفحوصات المعملية والأشعة اللازمة لـ 1263 مريضًا بقرية منشأة عبدالرحمن التابعة لمركز دكرنس.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها المحافظ اليوم تابع أثناءها أعمال القافلة العلاجية المقامة بقرية منشأة عبد الرحمن، والتى تستمر لمدة يومين بمشاركة 16 عيادة تضم 9 تخصصات طبية، و80 طبيبًا، وهيئة تمريض، فضلاً عن صيدلية تضم 135 صنفًا تصرف بالمجان.

والتقى المحافظ، في السياق، المواطنين المترددين، فيما وجه بأهمية تنظيم وترتيب تذاكر المرضى بالقوافل أولاً بأول، منعًا للازدحام والتكدس على العيادات.

رافق المحافظ الدكتور سعد عبداللطيف مكي وكيل وزارة الصحة، والعميد حسين حمودة رئيس مركز ومدينة دكرنس.