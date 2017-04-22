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فيديو| إيهاب جلال: «المقاصة نفسه قصير؟ الكلام ده كان زمان»

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فيديو| إيهاب جلال: «المقاصة نفسه قصير؟ الكلام ده كان زمان» فيديو| إيهاب جلال: «المقاصة نفسه قصير؟ الكلام ده كان زمان»

التحرير

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علق إيهاب جلال، المدير الفني لمصر المقاصة، على هزيمة فريقه أمام وادي دجلة، قائلًا «هذه هي كرة القدم»، موجهًا التهنئة لأحمد حسام ميدو، وفريقه على أداهم خلال اللقاء.

وأضاف «جلال»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أنه راض عن أداء لاعبيه: «قدموا كل ماعليهم، ولم يحالفهم التوفيق في عدد كبير من الفرص، وركلة الجزاء التي أهدرها حسين الشحات».

وعلق مدرب الفريق الفيومي، على أقاويل غياب "النفس الطويل" عن فريق المقاصة، قائلًا «بالعكس الكلام ده لو إحنا عاملين أداء سيىء، الحاجات دي كنا بنقولها زمان، دلوقتي كل الفريق عندها لاعيبة كويسة».

وتغلب دجلة على مضيفه المقاصة بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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