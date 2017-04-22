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مهند مجدي: «يد الأهلي» تُقدّم موسمًا استثنائيًا

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مهند مجدي: «يد الأهلي» تُقدّم موسمًا استثنائيًا مهند مجدي: «يد الأهلي» تُقدّم موسمًا استثنائيًا

التحرير

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أشاد الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بإنجاز فريق اليد بعد تتويجه ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بالمغرب، مؤكدًا أن الفريق يقدم موسمًا استثنائيًا، في ظل تتويجه بثلاث بطولات قارية في موسم واحد محققًا إنجازًا غير مسبوق في تاريخ كرة اليد بالأهلي.

وأضاف أن هذا الإنجاز يُحسب أيضًا للنشاط الرياضي برئاسة الكابتن عاصم السعدني، الذي يعمل في صمت، والذي انعكست خبراته الفنية على قدراته الإدارية، ليجمع بين العنصرين معًا، محققا المعادلة الصعبة، ولهذا تحققت هذه النتائج بفضل خبراته وتعاونه مع جميع الأجهزة الفنية.

وأوضح عضو المجلس أن رجال اليد يستحقون كل التحية والتقدير بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق، خاصة وأن تاريخ الألعاب عامر بالإنجازات، ومستمر -بإذن الله- في بطولة العالم بقطر.

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التحرير

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