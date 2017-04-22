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كريم السعيد: الأهلي قَدرُهُ إسعاد الجماهير

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كريم السعيد: الأهلي قَدرُهُ إسعاد الجماهير كريم السعيد: الأهلي قَدرُهُ إسعاد الجماهير

التحرير

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قال كريم السعيد، كابتن الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن فوز الأهلي ببطولتي السوبر وكأس الكؤوس الإفريقية يعد أمرًا طبيعيًا، كون الأهلي يبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب.

 وأكّد «السعيد» عقب فوز الأهلي بكأس الكؤوس اليوم السبت، أن الأهلي قَدرُهُ هو إسعاد الجماهير، مشيرًا إلى أن البطولتين اللتين توج بهما الفريق في المغرب ستشكلان دافعًا كبيرًا للتويج بالدوري عقب العودة إلى القاهرة.

وشدّد كابتن الأهلي على أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه للفوز بالدوري، وتحقيق «خماسية تاريخية» هذا الموسم.

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التحرير

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