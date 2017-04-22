خالد العوضي: نملك لاعبين على أعلى مستوى

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أعرب خالد العوضي، مدير كرة اليد بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية، بعد تغلبه على الحمامات التونسي 31-22، اليوم السبت، لافتًا إلى أن الفريق حقق إنجازات كبيرة.

وأضاف «العوضي» أن الأهلي يملك جهازً فنيًا ولاعبين على أعلى مستوى، ويدركون جيدًا ما يفعلونه، وأن جميع الخطوات تكون مدروسة للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق بذل جهودًا كبيرة لتحقيق الإنجاز.

وأوضح مدير الفريق، أن الفوز بكأس السوبر، ومن بعده كأس الكؤوس لم يكن صدفة أو حظًا، بل نتيجة جهد كبير طيلة موسم كامل، لافتًا إلى أن الأهلي سيفكر في الدوري عقب العودة للقاهرة مباشرة.