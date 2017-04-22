السيد محمد: «كأس الكؤوس أقل هدية نقدمها للجماهير»

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قال السيد محمد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، إن بطولة كأس الكؤوس الإفريقية، جاء الفوز بها بعد جهود كبيرة للجهاز الفني واللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق كان الأحق في الفوز باللقب.

وأوضح السيد، بعد الفوز على الحمامات التونسي في المباراة النهائية، أن الفريق كان لديه هدف محدد منذ بداية البطولة وهو الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي، وضمان اللعب في كأس السوبر للعام المقبل.

وأشار حارس الأهلي، إلى أن الفوز بالسوبر وكأس الكؤوس أقل هدية يقدمها الفريق للجماهير، التي تعد هي الداعم الأول لكل فرق الأهلي.