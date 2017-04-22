بالفيديو.. محمود علاء: لهذا السبب فاز دجلة على المقاصة

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قال محمود علاء، مدافع وادي دجلة، إن فريقه واجه مصر للمقاصة بأسلوب مختلف، حيث قام بإغلاق المساحات على محسن الشحات وباولن فوافي، أبرز مفاتيح لعب المنافس.

وأضاف «علاء»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «النيل للرياضة»، أن فريقه تعامل مع المباراة جيدًا، مشيرًا إلى أن الزيادة العددية في خط دفاع وادي دجلة منحت الفريق الأفضلية خلال اللقاء، وساعدته في الحصول على الـ3 نقاط.

وتغلب دجلة على مضيفه مصر المقاصة بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين مساء اليوم السبت، لحساب الجولة الـ25 من بطولة الدوري الممتاز.