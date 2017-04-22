بخماسية مجنونة.. فيورنتينا يخطف فوزًا تاريخيًا من الإنتر

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تغلب فريق فيورنتينا على نظيره إنتر ميلان، بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب أرتيميو فرانكي بفلورنسا، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإيطالي.

سجل ماتياس فيتشينو، هدف التقدم للفيولا في الدقيقة الـ23 من بداية المباراة، قبل أن يدرك إيفان بيريسيتش هدف التعادل للإنتر في الدقيقة الـ28، وفي الدقيقة الـ34 عزز ماورو إيكاردي تقدم الإنتر بالهدف الثاني.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل المدافع أستوري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ63، قبل أن يعود فيتشينو ويسجل الهدف الثالث للفيولا في الدقيقة الـ64، وفي الدقيقة الـ70 والـ79 سجل باباكار الهدف الرابع والخامس لفيورنتينا، قبل أن يعود إكاردي ويسجل الهدف الثالث والرابع للإنتر في الدقيقة الـ88 والـ92.

بهذه النتيجة يحتل إنتر ميلان المركز الـ7 برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فيورنتينا المركز الـ8 برصيد 55 نقطة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق أتلانتا على نظيره بولونيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أتليتي أزوري دي إيتاليا.

سجل أندريا كونتي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ3 من بداية المباراة، قبل أن يضيف ريمو فريلير الهدف الثاني لاتلانتا في الدقيقة الـ14، وفي الدقيقة الـ16 سجل ديسترو هدف تقليص الفارق لبولونيا، قبل أن يسجل فيدريكو دي فرانشيسكو هدف التعادل للضيوف في الدقيقة الـ61، وفي الدقيقة الـ75 سجل ماتيا كالدارا هدف الفوز لأصحاب الأرض.

بهذه النتيجة يحتل أتلانتا المركز الـ4 برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز الـ15 برصيد 35 نقطة.