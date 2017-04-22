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عمر جابر يشارك في تعادل بازل أمام فادوز

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عمر جابر يشارك في تعادل بازل أمام فادوز عمر جابر يشارك في تعادل بازل أمام فادوز

التحرير

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تعادل بازل أمام نظيره أف سي فادوز، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب سانت جاكوب، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري السويسري الممتاز.

تقدم أف سي في الدقيقة الـ11 عن طريق اللاعب موريس برانر، ليعادل بازل النتيجة في الدقيقة الـ41 عن طريق اللاعب ماتياس دلجادو، ثم يعود أف سي للتهديق مرة أخرى في الدقيقة الـ78 عن طريق اللاعب ستيبان كوكوروزوفيتش، وفي الدقيقة الـ90 من عمر المباراة نجح فريق بازل في إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب سيدو دومبيا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بازل للنقطة 74 في المركز الأول، بينما يصل فادوز  للنقطة 23 في المركز الأخير.

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التحرير

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