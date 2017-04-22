تغيير شامل في السعودية.. 39 أمرًا ملكيًا خلال ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصباغ:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، 39 أمرًا ملكيًا وقرارات أخرى أبرزهم تعيين نجليه الأمير خالد بن سلمان سفيرًا للسعودية لدى واشنطن، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة بمرتبة وزير، بجانب إنشاء مركز باسم "مركز الأمن الوطني" وإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه، وتشكيل لجنة للتحقيق فيما "ارتكبه من تجاوزات".

كما قرر الملك سلمان إعادة جميع البدلات والمكافأت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وصرف راتب شهرين لكافة المشاركين في الصفوف الأمامية بعاصفة الحزم، إضافة إلى تقديم موعد الاختبارات قبل شهر رمضان مراعاة لظروف الطلاب والطالبات.

كما أصدر سلمان أمرا ملكيا، تعيين محمد عبدالملك آل الشيخ رئيساً للهيئة العامة للرياضة.

ونستعرض كل الأوامر التي أصدرها الديوان الملكي خلال الساعة الماضية.