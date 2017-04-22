في 5 خطوات.. كيف تسأل الرئيس السيسي ويرد عليك؟

مصراوي Masrawy

القاهرة - مصراوي:

بإمكان الشباب في مصر، اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، توجيه استفساراتهم وأسئلتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُجيب عليها خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الثالث للشباب الذي يُعقد يوم الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام بمدينة الإسماعيلية.

وأطلق المؤتمر مبادرة "اسأل الرئيس"، وهي عبارة عن تطبيق رقمي تم إضافته للموقع الإلكتروني للمؤتمر، يمكن للمواطنين من خلاله توجيه أسئلة للرئيس السيسي وتسجيل كافة استفساراتهم والتعبير عن آرائهم.

ويمكن للمواطنين الراغبين في طرح أسئلتهم الدخول على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من اليوم السبت، والتسجيل على الرابط التالي: https://egyouth.com/ar/askpresident

وبمجرد فتح الرابط، سيكون الشاب مطالبًا بكتابة سؤاله، ثم اختيار المحافظة التابع ليها، إضافة إلى تسجيل بياناته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وضعت إدارة المؤتمر حرية اختيار ترك رابط "فيسبوك أو تويتر" الشخصي لصاحب السؤال، وقبل أن يتم إرسال السؤال يُطلب منه ترك بريده الإليكتروني الشخصي.

وقالت إدارة المؤتمر، إنها ستجمع تلك الأسئلة على أن يقوم الرئيس بالإجابة عن بعضها بنفسه خلال فعاليات المؤتمر.