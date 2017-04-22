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ترامب في يوم الأرض: "العلم الدقيق" أمر حاسم للإدارة الأمريكية

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ترامب في يوم الأرض: "العلم الدقيق" أمر حاسم للإدارة الأمريكية ترامب في يوم الأرض: "العلم الدقيق" أمر حاسم للإدارة الأمريكية

مصراوي Masrawy

الرئيس الأمريكي دونالد

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزامه بجهود حماية البيئة و"العلم الدقيق"، وذلك فيما يتهم متظاهرون إدارته بالاستخفاف بالبحوث القائمة على الحقائق التي تم جمعها في مدن من جميع أنحاء العالم.

وقال ترامب فى بيان بمناسبة يوم الأرض "إن أمتنا زاخرة بالموارد الطبيعية الوفيرة والجمال المذهل". وأضاف: "أن الأمريكيين ممتنون بحق لهذه العطايا التي منحها الله وان عليهم التزاما بحمايتها للأجيال القادمة".

وأضاف ان "العلم الدقيق" أمر مهم للغاية بالنسبة للإدارة الأمريكية "التي تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي وحماية البيئة".

غير أنه حذر من أن "هذا لا يعتمد على الأيديولوجية بل على روح الاستقصاء الأمين والنقاش القوي".

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مصراوي Masrawy

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