إقالة وزير الخدمة المدنية السعودي من منصبه وإحالته للتحقيق

القاهرة – (مصراوي):

أعفى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج من منصبه لـ"ارتكابه تجاوزات" بحسب الأمر الملكي.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمرًا ملكيا ينص على تشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع الوزير المقال "فيما ارتكبه من تجاوزات".

وقرر سلمان تكليف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية .

وأصدر سلمان عددا من الأوامر الملكية، السبت، شملت إعفاء عدد من الوزراء والسفراء والعسكريين من مناصبعم وتعيين آخرين بدلا منهم أبرزهم قائد القوات البرية وسفير المملكة لدى واشنطن.