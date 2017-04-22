29 أبريل.. وضع حجر أساس مجمع جهينة للأسمنت بتكلفة 5.5 مليار

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم السبت، أنه سيتم وضع حجر الأساس لمشروع مجمع الأسمنت، السبت المقبل، بالمنطقة الصناعية غرب جهينة بتكلفة 5 مليار جنيه ونصف، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

أضاف عبدالمنعم أن مجمع الأسمنت يتكون من مصنع للأسمنت ومصنع للحوائط الأسمنتية ومصنع للخرسانة الجاهزة، وخط إنتاج للطوب الأسمنتي، وسيتم إقامة هذا المجمع بالمنطقة الصناعية غرب جهينة على مليون متر مربع، وتخصيص 2 مليون متر مربع للمحجر، ومن المتوقع أن يستوعب 3000 عامل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 3000 طن يومياً.

وأكد أنه سيتم خلال الأيام القادمة وضع حجر الأساس لمشروع مصنع السيراميك، الذي ينتج سيراميك الأرضيات وسيراميك الحوائط والأدوات الصحية، وسيتم إقامة المصنع بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا وعلى مساحة 120 الف متر مربع وبتكلفة استثمارية 1.2 مليار جنيه ويستوعب 1000 عامل.