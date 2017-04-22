كامل زاهر: فريق اليد حقق إنجازًا كبيرًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعرب كامل زاهر، أمين صندوق النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج الفريق الأول لرجال كرة اليد، ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على فريق الحمامات التونسي 31-22 في المباراة النهائية التي أُقيمت، اليوم السبت، على صالة الإنبعاث بمدينة أغادير المغربية.

وقال «زاهر» عقب المباراة إن فريق اليد حقق إنجازًا كبيرًا لا يتكرر كثيرًا، بعد الفوز بالسوبر الإفريقية على حساب الزمالك، ثم كأس الكؤوس الإفريقية.

ووجّه أمين صندوق الأهلي الشكر للجهاز الفني والإداري وجميع اللاعبين على المجهود المبذول والتتويج ببطولتين في وقت قصير، مشيرًا إلى أن مروان هشام، عضو المجلس والمشرف على الألعاب الجماعية، يعتبر كلمة السر في إنجازات جميع الألعاب الجماعية هذا الموسم، مضيفًا أنه ينتظر من فريق اليد إنجازات جديدة الفترة المقبلة.