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عماد وحيد: الأهلي ملك الصالات.. وشكرًا مروان هشام

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عماد وحيد: الأهلي ملك الصالات.. وشكرًا مروان هشام عماد وحيد: الأهلي ملك الصالات.. وشكرًا مروان هشام

التحرير

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قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، إن فوز فريق اليد بكأس الكؤوس الإفريقية، إنجاز كبير يضاف للبطولات التي تُحققها الفِرق خلال الفترة الماضية.. مشيدًا بالأداء الذي قدّمه الفريق، والإصرار الكبير والروح العالية التي تمتع بها اللاعبين ومن خلفهم الجهاز الفني الذي لعب دورًا كبيرًا في إعداد اللاعبين لمثل هذه اللحظات التاريخية.

 وأشار «وحيد» إلى أن الأهلي أصبح «ملك الصالات» بعد البطولات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن فرق الأهلي قادمة بكل قوة لتحقيق كل البطولات في كل الألعاب.

وقدّم «وحيد» الشكر لمروان هشام، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة اليد في المغرب.. مؤكدًا أنه مستقبل الإدارة في الأهلي، لما يبذله من مجهودات كبيرة وكثيرة في الألعاب الأخرى، وهو ما ظهر تأثيره في الفترة الماضية.. مشيرًا إلى أنه عمل في أوقات صعبة ومهمة، ولكنّه نجح في الوصول بالألعاب الأخرى إلى أفضل مستويات خلال الفترة الماضية.

 وشدد «وحيد» على ثقته في كل فرق النادي في السعي لتحقيق كل البطولات خلال المرحلة المقبلة.. موضحًا أن مجلس الإدارة يدعم بقوة كل الفِرق من أجل مواصلة الإنجازات.

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التحرير

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