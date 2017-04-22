عاصم السعدني: فريق اليد يسير بخطى ثابتة لتحقيق كافة البطولات

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أعرب عاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي، ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد التغلب على فريق الحمامات التونسي بنتيجة 31-22، في المباراة النهائية للبطولة اليوم السبت.

وقال «السعدني» إن فريق اليد وعد فأوفى بعد الفوز بالسوبر على حساب الزمالك ثم كأس الكؤوس، لافتًا إلى أن البطولتين جاءتا تتويجًا لجهود كبيرة بذلها النشاط الرياضي طيلة الموسم.

وأضاف مدير النشاط الرياضي أن نجاح فرق النشاط الرياضي في حصد كل بطولات إفريقيا هذا الموسم يحسب للمنظومة بشكل عام ولإدارة النادي، مشيرًا إلى أن نجوم اليد واجهة مشرفة للرياضة المصرية.

وأوضح «السعدني» أن فريق اليد سيكون أكثر تألقًا وإبهارًا في كأس العالم للأندية في قطر، مضيفًا أن فريق اليد يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الخطة التي رسمت له لتحقيق كل البطولات.