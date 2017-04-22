رسميًا.. أيمن فريد طبيبًا للزمالك

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استقر خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، بشكل رسمي على تعيين الدكتور أيمن فريد، رئيسًا للجهاز الطبي بالفريق الأول للنادي، خلفا للدكتور طارق سليمان.

وكلف مرتضى منصور، رئيس النادي، الثنائي إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة وخالد جلال بملف طبيب الفريق الجديد.

وكان فريد يشغل منصب طبيب الفريق في الفترة الماضية قبل أن يعمل في منتخب الكرة الشاطئية، ثم فريق وادي دجلة، ولكن تم اختياره للمهمة بعد استقالة طارق سليمان من منصب طبيب الفريق.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لخوض مباراة هامة أمام النادي المصري البورسعيدي، الإثنين المقبل، في إطار الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.