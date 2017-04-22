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احتفالية كبرى لأبطال «اليد والطائرة والسلة» في الأهلي

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احتفالية كبرى لأبطال «اليد والطائرة والسلة» في الأهلي احتفالية كبرى لأبطال «اليد والطائرة والسلة» في الأهلي

التحرير

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هنأ المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، لاعبي الفريق الأول لكرة اليد والجهاز الفني، على الإنجاز الكبير والفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية بعد أيام قليلة من التتويج بلقب السوبر، مشيدًا بالأداء المتميز الذي قدّمه الفريق طوال مشوار البطولتين والمظهر المشرف الذي يعكس اسم وقيمة الأهلي الكبير.

وقرر طاهر، إقامة احتفالية كبرى لتكريم فرق اليد والطائرة والسلة، بعد فوزها بالبطولات القارية، والتي كان آخرها فوز اليد الحمراء بلقب كأس الكؤوس الإفريقية.

وقال المهندس محمود طاهر، إن الاحتفالية أقل تكريم للفرق التي حققت إنجازات وبطولات مهمة خلال الشهور الماضية، وتتويج لمجهود كبير لتلك الفرق ولاعبيها والأجهزة الفنية.

وأشاد طاهر بالروح العالية التي يتمتع بها لاعبي الأهلي، والتي كان لها دور كبير في إحراز البطولات الإفريقية.

كما أجرى «طاهر» اتصالًا هاتفيًا، عقب نهاية لقاء الأهلي والحمامات التونسي، بمروان هشام عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، نقل خلالها التهنئة والتحية الكبيرة للاعبين والجهاز الفني، وأشاد بالأداء الجيد الذي قدمه أبطال اليد الحمراء طوال مشوار الفريق.

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التحرير

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