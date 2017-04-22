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«فولفو» تحدد موعد ظهور أول سياراتها الكهربائية

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«فولفو» تحدد موعد ظهور أول سياراتها الكهربائية «فولفو» تحدد موعد ظهور أول سياراتها الكهربائية

التحرير

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تعكف شركة "فولفو" السويدية، على تصنيع أول سيارة كهربائية لها في الصين، وسط توقعات بأن يتم تصديرها للعديد من الأسواق على مستوى العالم.

وبحسب مجلة "أوتو كار" البريطانية، فإن الشركة السويدية ستبني سيارتها الكهربائية الجديدة بسمات المركبات الهجين، والتي تستطيع التعامل مع الوقود الكهربائي والمحروق.

ومن المتوقع أن تصدر السيارة على نفس الرسم والمنصة "شاسيه" الخاصة بسيارتها الرياضية متعددة الأغراض "XC40".

وأعلنت الشركة السويدية أن السيارة الكهربائية الأولى لها سيتم إنشائها في الصين، ثم ستوزع في باق الأسواق العالمية مع حلول عام 2019.

 

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التحرير

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