تأجيل دعوى تعويض الليثي بمليون جنيه ضد روزاليوسف إلى 25 سبتمبر

قررت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية دائرة التعويضات بزينهم، تأجيل دعوى تعويض بمبلغ مليون جنيه والمقامة من الإعلامى عمرو ممدوح الليثى ضد رئيس مجلس إدارة مجلة روز اليوسف بصفته ورئيس تحرير المجلة بصفته، وحسام عبد الهادى والدكتور ناجى فوزي، لاتهامهم بالسب والقذف لجلسة 25 سبتمبر للمستندات .

كان محامي المدعي تقدم بحافظة مستندات، جاء فيها أن المدعي إعلامي شهير وكان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية، ويعتبر من الشخصيات المهمة فى المجتمع وحاصل على الدرجات العلمية العليا وهى الماجستير والدكتوراه، إلا أن المدعي فوجئ بمجلة روز اليوسف تشن حملة إعلامية ضده بنشر أخبار كاذبة بغرض التشهير به والإساءة إليه، حيث إنه بتاريخ 2 يونيو 2012 وفى العدد رقم 4382 وبتاريخ 8 يونيو 2012 وبالعدد 4383 قام المدعي عليه الثانى والثالث بصفته كاتب مقال وبمشاركة المدعي عليه الرابع بالاتفاق، فيما بينهم بسب وقذف والتشهير بالمدعي، وذلك بنشر مقال تحت عنوان “هل ماجستير عمرو الليثى باطل .”