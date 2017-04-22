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«نحتاجها في مصر».. رادارات متطورة لإيقاف المخالفين على الطرق

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«نحتاجها في مصر».. رادارات متطورة لإيقاف المخالفين على الطرق «نحتاجها في مصر».. رادارات متطورة لإيقاف المخالفين على الطرق

التحرير

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اختارت السلطات البريطاينة، الحل التقني لمواجهة مشكلة القيادة السريعة لبعض الأشخاص على الطرق المفتوحة، خاصة مع زيادة معدلات الحوادث الناتجة عن هذا الأمر.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن البريطانية ستعتمد على أنواع متطورة من كاميرات المراقبة "رادار" على الطرق المفتوحة، والتي تستخدم وسائل متطورة من الـشعة تحت الحمراء.

وتمثل التقنية الحديثة حل سحري لمواجهة السرعات العالية لبعض الأشخاص على الطرق السريعة، حيث توفر الكاميرات الجديدة الفرصة لمراقبة السرعات العالية دون إظهار الخطوط الضوئية التي تجعل السائق على يقين تام بالتقاط سيارته.

وتهدف تلك التقنية إلى تسهيل مهام السلطات في القبض على المخالفين دون السماح لهم بتصحيح أوضاعهم قبل الدخول مواجهة عناصر الشرطة.

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التحرير

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