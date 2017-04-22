"ثعبان" يتسلل إلى سرادق الاحتفال بتدشين مجمع طبي بالدقهلية.. والمحافظ يأمر بتعقيم القرية بالكامل

الدقهلية - رامي القناوي:

شهد السُرادق المقام للاحتفال بوضع حجر الأساس لمجمع طبي خيري بقرية ميت أبو خالد التابعة لمركز ميت غمر، اليوم السبت، واقعة غريبة، حيث تسلل ثعبان السرادق، قبل أن يتمكن أحد الخفراء من الإجهاز عليه.

وكان محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، بصدد وضع حجر أساس المجمع الطبي الخيري المزمع إنشائه لخدمة أهالي القرية، إلا أن الواقعة أوقفت الاحتفالات، فيما وجه المحافظ وكيلي وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بالإشراف على إجراءات تعقيم القرية بالكامل وتطهيرها من الزواحف التي قد تهدد حياة الأهالي.

وكان محافظ الدقهلية توجه اليوم إلى القرية لوضع حجر أساس المجمع الخيري الذي تقيمه مؤسسة "آل العطاء" لخدمة أهالي قريتي ميت أبو خالد وجصفا.

ومن المقرر أن يقام المجمع الطبي على مساحة 1900 متر بسعة 100 سرير، ويتكون من دور أرضي و5 طوابق علوية، على أن يقدم خدماته الطبية لأهالي المنطقة في جميع التخصصات بالمجان بسعة 100 سرير.

وفي السياق، أشاد المحافظ بدور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وأهل الخير من أبناء المحافظة في مشروعات الجهود الذاتية، مطالبًا بتسليط الضوء على مثل هذه الأعمال والقائمين بها من أجل أن تتسع المساهمات لخدمة الوطن.