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وزير الأوقاف للمواطنين: اليسر قادم لمصر.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الكهرباء

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وزير الأوقاف للمواطنين: اليسر قادم لمصر.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الكهرباء وزير الأوقاف للمواطنين: اليسر قادم لمصر.. وحققنا الاكتفاء الذاتي من الكهرباء

مصراوي Masrawy

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ما أحوجنا إلى الاستفادة من دورس الإسراء والمعراج وهو الرحمة والتسامح والفرج بعد الشدة.

وأضاف خلال احتفالية ليلة الإسراء والمعراج، التي عقدت اليوم السبت بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أن اليسر لهذا البلد قادم، فقد حققنا الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم تنظيم زيارات للأئمة والواعظات للمشروعات الكبرى مثل قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية.

وأوضح أنه في السابق كان الشاب يصاب بالإحباط حينما يستلم مجموعة من الأفدنة، ويجدها صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، أما الآن فيجد بها جميع المرافق، مضيفا "الله سيحفظ من كل سوء، وسيجعل غدها خيرا من أمسها".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الأعداء يعملون على بث الإحباط في كل شئ، ولكننا لدينا أمل، وواثقون أن الله سينصرنا على الإرهاب، كما أخبرنا الوفد الأمريكي الذي زارنا قبل أيام.

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