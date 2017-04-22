بالصور.. "خليجيون في حب مصر" تكرم وزيرة الهجرة بحضور علي جمعة

كتبت - نورا ممدوح:

كرمت مبادرة "خليجيون فى حب مصر"، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، خلال الاحتفالية التي نظمت من أجل تدشين أول كيان مؤسسي خليجي مصري لتعزيز العلاقات المصرية الخليجية.

وقالت المبادرة في بيان اليوم السبت، إن "هذا التكريم تقديرا لجهودها في رعاية شئون المصريين بالخارج وخاصة في دول الخليج العربي، ودورها في تدعيم أواصر الأخوة والتعاون مع الخليج من خلال عملها التنسيقي المستمر مع المسئولين لحل أي مشكلة تواجه المواطنين".

واستهلت وزيرة الهجرة كلمتها بالإعراب عن سعادتها لدعوتها لحضور تدشين مبادرة "خليجيون فى حب مصر"، قائلة: "كنت في زيارة لدولة الكويت برفقة النائب حمدي سليمان ممثلا عن شئون المصريين في الخارج، والتقينا محمد فارس وزير التعليم العالي بالكويت لحل المشاكل التى واجهت المعلمين المصريين هناك".

وأضافت "مكرم"، أن من الأهداف الرئيسية للوزارة تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل الخارجي ولهذا قمنا بعمل بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير؛ لتأهيل الشباب وتشجيعهم على الهجرة الأمنة، متمنية أن تسعى هذه المبادرة لدعم فكرة تأهيل الشباب لأسواق العمل الخارجية.

وأشادت الوزيرة بتدشين هذا الكيان قائلة إنه سيعمل على توفير مناخ اقتصادي وثقافي وإعلامي وفني واجتماعي، يخدم كل مجالات التعاون بين الخليج العربي ومصر، معتمداً نمطاً جديداً من التفاعلات الإيجابية والبناءة لضمان استدامة المستوى المتميز والعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، وتأسيساً لنموذج جديد من الدبلوماسية الشعبية المثمرة التي تقف في خندق واحد مع الدبلوماسية الرسمية.