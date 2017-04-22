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احترسِ.. إذا كنتِ من بين تلك الحالات لا تلدي في المنزل

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احترسِ.. إذا كنتِ من بين تلك الحالات لا تلدي في المنزل احترسِ.. إذا كنتِ من بين تلك الحالات لا تلدي في المنزل

التحرير

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كشف مجموعة من الخبراء أن الولادة في المنزل يمكن أن تكون فرصة جيدة للعديد من السيدات، إلا أنها قد تمثل خطورة واضحة على صحة البعض، قد تصل إلى الموت.

وبحسب موقع "WEBMD”، فإن الخبراء حددوا مجموعة من الحالات هي التي تمنع السيدات من الولادة في المنزل.

وينصح الخبراء بالابتعاد عن الولادة الطبيعية في المنزل ببعض الحالات، أهمها تخطي سن 35 عامًا، أو عند المعاناة من السمنة، أو الولادة الطبيعية بعد أخرى قيصرية.

وأرجع الخبراء ضرورة الامتناع عن حالات الولادة في المنزل بتلك الحالات، بسبب الأضرار التي لحقت بنسبة كبيرة من السيدات اللاتي أقدمن على هذا الأمر، خاصة أن بعض الحالات واجهت الموت.

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التحرير

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