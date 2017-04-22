أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

التضامن: إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة

Google+ Print
التضامن: إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة التضامن: إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة

مصراوي Masrawy

إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة

كتبت – سحر عزام :

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي إنه قرعة الحج ستجرى غدًا الأحد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار 12 ألف متقدم موزعين على محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن عدد من تقدم لحج الجمعيات هذا العام 40 ألف تم استبعاد 5400 لمخالفتهم للشروط وذلك بثبوت تقديمهم لقرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية أو لقيامهم بأداء فريضة الحج خلال ال5 أعوام الماضية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن المواطن منذ العام الماضي يحق له التقدم للحج عبر جهة واحدة وإلا سيتم استبعاده بعد تدشين بوابة الحج الموحدة الإليكترونية، لافتًا إلى أن قرعة وزارة التضامن غدا ستختار من بين 34 ألف و600 للفوز ب12 ألف تأشيرة موزعين وفقا لنسب تعداد كل محافظة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا

تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا