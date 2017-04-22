التضامن: إجراء قرعة الحج غدًا للفوز بـ12 ألف تأشيرة

كتبت – سحر عزام :

قال أيمن عبدالموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي إنه قرعة الحج ستجرى غدًا الأحد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي لاختيار 12 ألف متقدم موزعين على محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن عدد من تقدم لحج الجمعيات هذا العام 40 ألف تم استبعاد 5400 لمخالفتهم للشروط وذلك بثبوت تقديمهم لقرعة الحج الخاصة بوزارة الداخلية أو لقيامهم بأداء فريضة الحج خلال ال5 أعوام الماضية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي أن المواطن منذ العام الماضي يحق له التقدم للحج عبر جهة واحدة وإلا سيتم استبعاده بعد تدشين بوابة الحج الموحدة الإليكترونية، لافتًا إلى أن قرعة وزارة التضامن غدا ستختار من بين 34 ألف و600 للفوز ب12 ألف تأشيرة موزعين وفقا لنسب تعداد كل محافظة.​