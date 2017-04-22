نائب سعودي: مصر أم العرب.. وزيارة السيسي في صالح الأمة كلها

كتبت – سحر عزام:

قال النائب عبد العزيز المتحمي، عضو مجلس الشورى السعودي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا للسعودية تأتي استجابة من دعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين بعد القمة التي جمعتهما خلال القمة العربية في الأردن الشهر الماضي.

وأضاف المتحمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم السبت، أن العلاقات المصرية السعودية متميزة وتتميز بالقوة والاستمرارية، لافتًا إلى أن مصر هي أم العرب وأن زيارة السيسي غدا للرياض تصب في صالح الأمة العربية كلها.

وأشار عضو مجلس الشورى السعودي إلى إن القمة العربية السعودية التي ستنعقد غدا ستتناول سبل دعم العلاقات الثنائية والتشاور حول مختلف القضايا والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب في ضوء حرص البلدين على التنسيق المشترك بما يعزز العلاقات المتميزة بين القاهرة والرياض.