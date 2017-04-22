عبدالله النجار: ذكرى الإسراء والمعراج ستكون مفتاحا لخير يعم البلاد

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، رئيس مجلس إدارة مسجد الحسين، إنه يجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان.

ودعا خلال احتفالية ليلة الإسراء والمعراج، التي عقدت اليوم السبت بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، أن تكون ذكرى الإسراء والمعراج مفتاحا لخير يعم الشعب ومصر البلد الآمن، وأن يكون بادرة خير، وأن يحفظ مصر من المكاره.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه يجب علينا أن نستنبط المعاني والعبر الجيدة من ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.​