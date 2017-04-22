بالفيديو.. وكيله: لا أتخيل رحيل صالح جمعة عن الأهلي

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علق عبد الرحمن مجدي، وكيل صالح جمعة، لاعب وسط النادي الأهلي، على تصريحات حسام البدري، التي طالب فيها اللاعب بضرورة إثبات نفسه في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن المدير الفني للفريق الأحمر صرح مؤخرًا بأنه سعيد بفقدان «صالح» لجزء كبير من وزنه.

وأضاف «مجدي» خلال تصريحات إذاعية، مساء اليوم السبت، أن أداء صالح في المباراة الودية الأخيرة للأهلي أمام تليفونات بني سويف، أفضل مؤشر على اجتهاده في التدريبات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة، قد تكون مختلفة للاعب مع الفريق الأحمر.

وتابع أن إمكانيات صالح جمعة تؤهله للعب بشكل أساسي مع الأهلي، موضحًا أن هناك عروض لضمه لكنه أغلق الحديث فيها لحين وضوح موقفه مع النادي.

وعن إمكانية انتقال صالح جمعة للزمالك، قال مجدي أن أنباء انتقاله للفريق الأبيض غير صحيحة بالمرة، معلقًا «أنا مش متخيل إن صالح مش هيبقى موجود في الأهلي الموسم المقبل».