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«مساعد الخارجية» يلتقي دبلوماسيا يونانيا لدعم سبل التعاون بين البلدين

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«مساعد الخارجية» يلتقي دبلوماسيا يونانيا لدعم سبل التعاون بين البلدين «مساعد الخارجية» يلتقي دبلوماسيا يونانيا لدعم سبل التعاون بين البلدين

التحرير

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عقد السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، اجتماعا مع بيتروس مافروويدس، مدير عام الشئون السياسية بالخارجية اليونانية، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من مجالات التعاون المشترك، وكذا موضوعات التعاون الثلاثي بين واليونان وقبرص.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، قد تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تواصل التعاون والدعم المتبادل فى إطار المحافل الدولية، وكذا الإعراب عن تقدير مصر لموقف اليونان الداعم لها داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وكذلك فى الأمم المتحدة الأمر الذى يعكس عمق وتميز العلاقات الثنائية.

وتبادل الجانبان الرؤى حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة السورية وتطورات الوضع فى ليبيا والجهود الدولية للتسوية فى إطار القضية الفلسطينية والدور النشط الذى تضطلع به مصر فى هذا السياق، وأهمية مواصلة التنسيق حيال موضوعات الهجرة.

وأعرب الجانب اليونانى عن اتفاقه مع الرؤية المصرية حيال قضايا المنطقة، في إطار تقدير اليونان لجهود مصر المتعلقة بدفع عملية السلام وغيرها من الموضوعات.

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