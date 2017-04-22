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عبد المنعم سعيد: العلاقات المصرية السعودية تتعافى بعد «نزله برد»

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عبد المنعم سعيد: العلاقات المصرية السعودية تتعافى بعد «نزله برد» عبد المنعم سعيد: العلاقات المصرية السعودية تتعافى بعد «نزله برد»

التحرير

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قال الكاتب الصحفي وأستاذ العلوم السياسية عبد المنعم سعيد، إن العلاقات الثنائية بين والسعودية قد تعرضت لـ"نزلة برد"، ثم عادت إلى الدفء مرة أخرى خلال الأسابيع الماضية، لافتًا إلى وجود رغبة من الجانبين لإعادة الاستقرار إلى العراق، وإنهاء النزاع في سوريا، ومواجهة الإرهاب، وإيقاف التدخلات الإيرانية في الشأن العربي الداخلي.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم لبنى عسل، اليوم السبت، أنه هناك تطور كبير حدث في المنطقة الفترة الماضية، منها الضرب الأمريكية لمطار الشعيرات التابع للجيش السوري، وزيارة جيمس ماتيس وزير الدفاع الأمريكي، إلى ومصر وإسرائيل.

وتمنى السعيد أن تضع القمة المصرية السعودية غدًا حدًا للصراعات والأزمات بالمنطقة العربية.

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التحرير

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