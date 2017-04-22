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«مسرح الجامعة سر نجاحه».. 10 معلومات عن صاحب إفيه «حرام عليك يا أخي»

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«مسرح الجامعة سر نجاحه».. 10 معلومات عن صاحب إفيه «حرام عليك يا أخي» «مسرح الجامعة سر نجاحه».. 10 معلومات عن صاحب إفيه «حرام عليك يا أخي»

التحرير

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محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" واحداً من أبرز الكوميديانات الشباب في الوسط الفني، إحتفل بخطبته، أمس الجمعة، من فتاة خارج الوسط الفني، وسط عدد من زملائه ممثلي عروض ""، وأصدقائه المقربين، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

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1- حاصل على ليسانس حقوق من جامعة عين شمس لعام 2007.

2- بدأ مسيرته الفنية كممثل بمسرح الجامعة، كان أول عرض بها بالمصادفة من إخراج أحد زملائه بـ"تياترو مصر"، الذي شاهده الفنان أشرف عبد الباقي بإحدى العروض في الحرم الجامعي.

3- بدأ أول العروض المسرحية بدور بسيط على مسرح قصر الثقافة الفنية، حسب المعلومات التي سجلها عنه عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك.

4- أول مشاركة له بالأعمال الدرامية كان مع أشرف عبد الباقي بسيت كوم "راجل وست ستات" بعد تخرجه مباشرة.

5- إنتقل إلى التمثيل على مسرح "تياترو مصر" واشتهر من أولى مسرحياته "وا إسلاماه" بدور "منصور"، وإفيه "عمو سلامة يا أعمى"، واستمر مع الفرقة المسرحية حتى تغيرت وأصبحت "مسرح مصر" التي تعرضها شاشة "إم بي سي مصر".

محمد-عبد-الرحمن

6- شارك مع الفنان أحمد مكي بعد ذلك بمسلسل "الكبير قوي"، وجسد دور "سلامة الطفشان".

7- مثّل دور الصيدلي بفيلم "يوم مالوش لازمة" مع الفنان محمد هنيدي عام 2014، ولاقى نجاحًا بين متابعيه.

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8- اشترك بالعديد من الأعمال السينمائية منها: "حجيم في الهند" مع الفنان محمد إمام، "أوشن 14" برفقة زملائه بـ"مسرح مصر"، وأجدد أفلامه "خير وبركة" والمقرر عرضه بالسينمات قريباً.

9- من الأعمال الدرامية التي شارك "توتا" بها: "أنا وبابا وماما"، "صد رد"، "حاميها حراميها"، لهفة". 

10- أشهر إفيهاته والتي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي: "حرام عليك يا أخي!!".

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التحرير

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