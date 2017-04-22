أتهمت «السبكي» بالتجسس عليها| ما لا تعرفه عن «الاستايلست ريهام عاصم»

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أزمة كبيرة تعرض لها المنتج السينمائي محمد السبكي، بعد قيام وليد سعد وزوجته الاستايلست ريهام عاصم بتحرير محضر ضده لقيامه بتهديدهما وتكليف السائق الخاص به لمراقبتهما نظرًا لصلتهما بفنانة، حاول المنتج الشهير تلفيق عدة بلاغات لها بهدف ابتزازها.

وصل الأمر إلى صعوده أمام باب شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام، وعندما أمسكا به اعترف أنه مكلف من السبكي بمراقبتهما وإبلاغه بكل تحركاتهما، وتبين أيضًا أن السيارة التى يستقلها مثبت بياناتها بمرور الدقي أنها ملك للمنتج محمد السبكي، الذي بالرغم من ذلك لم يخرج ليعلق على الواقعة حتى الآن.

ونرصد أبرز المعلومات التى لم يعرفها الكثيرين الاستايلست ريهام عاصم في التقرير التالي.

درست في كلية التربية الفنية جامعة حلوان.

كانت بدايتها من خلال العمل بفيلم "البيه رومانسي" 2009، وعملت بعدهما بفيلمي "نور عيني وبون سواريه"، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها "عمر وسلوى، عش البلبل، مراتي وزوجتي".

احتفلت بزفافها على رجل الأعمال وليد سعد، منذ عامين وسط حضور العديد من الأهل والأصدقاء كان على رأسهم الفنانين أحمد رزق، محمد رجب، محمود عبد المغني، بوسي، نهلة زكي، والمخرج إسماعيل فاروق، وأحيا الحفل المطرب الشعبي حمادة الليثي.

نالت جائزة أفضل تصميم ملابس في الدورة الأولى لجوائز أوسكار السينما العربية "ACA"، عن فيلم "ولاد رزق".

يعتبر فيلم "بنك الحظ" آخر فيلم شاركت فيه مؤخرًا، وهو من بطولة الفنان محمد ممدوح، أكرم حسني، محمد ثروت وإخراج أحمد الجندي.