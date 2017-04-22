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طعن في «الشرف» وتعاطي مخدرات| تفاصيل خلاف استمر 20 عاما بين لطيفة وفلة

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طعن في «الشرف» وتعاطي مخدرات| تفاصيل خلاف استمر 20 عاما بين لطيفة وفلة طعن في «الشرف» وتعاطي مخدرات| تفاصيل خلاف استمر 20 عاما بين لطيفة وفلة

التحرير

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لغز كبير أثير حول علاقة الفنانة الجزائرية فلة والتونسية لطيفة، ويرجع تفاصيل الخلاف لأكثر من 20 عامًا بعدما تم منع فلة من دخول بدون أي أسباب، اتهمت فيها "لطيفة" بإنها السبب بسبب خوفها من أن تصبح منافسًا لها على الساحة الغنائية المصرية.

وصرحت "فلة" خلال حوارها في برنامج "المتهم" مع الإعلاميين رجا ناصر الدين ورودولف هلال بأن "لطيفة" وراء تلفيق قضية الدعارة التي سجنت بسببها في مصر وساعدها في ذلك علاقتها القوية بنجل الرئيس السابق مبارك، قائلة: "الفنانة التونسية لطيفة وأحد أبناء الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومنسق العلاقات المصرية الليبية السابق أحمد قذاف الدم، وراء تلفيق قضية الدعارة التي تم سجني على خلفيتها بمصر". 

عادت الفنانة الجزائرية لتهاجم المطربة التونسية "لطيفة"، مرة أخري العام الماضي خلال حوارها في برنامج "الحلقة الأخيرة" المذاع على قناة "MTV" اللبنانية، ، قائلة إنها أكثر واحدة تتعاطى الخمور، وذلك على إثر حديث سابق لـ"لطيفة" في برنامج "100 سؤال" قالت فيه إنها لا تعرف فلة، وإن الأخيرة اتصلت بها واسمعتها لحناً تريدها أن تغنيه وكان واضح على صوتها تعاطيها للخمور، على حد قولها، لترد "فلة قائلة: "إذا وردة الجزائرية وصلت للعالمية ولم أطلب منها في يوم من الأيام صورة هل أطلب من لطيفة؟".

وأضافت: "هناك أذكياء ولكنهم طيبين وهناك أذكياء ولكن على لؤم ولطيفة من هذا النوع".

لم تصمت لطيفة وردت على تلك الإتهامات خلال حلوها ضيفة ببرنامج "عائشة"، الذى يعرض على شاشة القناة "التاسعة التونسية"، ونفت تلك الإتهامات مؤكدة أنها طوال حياتها لم تشرب سيجارة واحدة أو خمر، قائلة: "فلة ربنا يلطف بيها"، كما دعتها إلى القيام سويا بتحليل دم لكي يعرف الناس من هو الذي يتعاطى الخمر.

 

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التحرير

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