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من «أكورد» إلى «سيفيك».. تعرف على أسعار سيارات هوندا

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يتجه الجمهور في الوقت الحالي إلى سوق السيارات المستعملة بشكل أساسي، خاصة بعد ارتفاع الإصدارات الجديدة بشكل عام على خلفية تعويم الجنيه خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من الجمهور للجوء بشكل أساسي للسيارات المستعملة.

وفي هذا السياق، نقدم خلفية واضحة عن أسعار السيارات المستعملة لشركة "هوندا" اليابانية داخل ، بما في ذلك السيارات التي توقف إصدارها بمصر منذ سنوات.

سيفيك

لا يمكن ذكر "هوندا" دون ورود اسم أكثر سياراتها شهرة في السوق المصري والعالم "سيفيك" والتي تمتلك تاريخًا طويلًا يصل إلى ما يقرب من 50 عاما بالأسواق، وتعرض إصداراتها المختلفة في مصر، منذ بداية التسعينات وحتى 2016 بأسعار تتراوح من 45 ألف للموديلات القديمة، وحتى 350 ألف جنيه للحديثة.

سيتي

تعد ثاني أشهر سيارة للشركة الكورية في مصر، خاصة أنها لاقت انتشارًا واسعًا في خلال العقد الأول من القرن الحالي، حيث تتراوح موديلاتها من 2005 وحتى 2016 في فئة سعرية من 80 ألف إلى 230 ألف جنيه.

جاز

واحدة من السيارات التي انتشرت على نطاق أضيق من "سيفيك" و"سيتي"، إلا أن السيارة الهاتشباك استطاعت منافسة العديد من الإصدارات الكورية وعلى رأسها "جيتز" و"بيكانتو" و"i10"، وتتراوح إصداراتها في الفترة من 2005 وحتى 2008 بأسعار لا تتجاوز 70 ألف جنيه.

أكورد

على الرغم من استمرار رهان "هوندا" على تلك السيارة في العديد من الأسواق العالمية، إلا أنها لم تعد متواجدة في السوق المصري، غير أن الموديلات القديمة من السيارات لا تزال تتواجد بشكل أو بآخر في السوق المصري، وتعرض بأسعار لا تتجاوز 30 ألف جنيه.

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التحرير

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