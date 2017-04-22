أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - هدير محمد : الهدف من صفحة يوميات زوجة curvy تقديم نصائح للبنات إزاي تتقبل وزنها -
السيسي في السعودية...المملكة الاكثر زيارة -
أمير الكويت يقيم مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس بحضور البابا تواضروس -
ستاد مصر: تصريحات عمرو فتحي المدرب العام لسموحة قبل مواجهة المقاولون العرب -
بالفيديو.. عرض أزياء لـ "فساتين مشنوقة".. لهذا السبب -
تغييرات سياسية وعسكرية واقتصادية في السعودية ..39 أمرًا ملكيًا -
القبض على "متسول" في المترو.. وبحوزته 30 ألف جنيه ودولارات -
القصبي: مشروع قانون رعاية الشهداء المدنيين استحقاق دستوري و"تضميد للجراح" -
الفرنسيون يصطفون أمام لجان الاقتراع في مونتريال الكندية -
السيسي وسلمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دورتموند يتجاوز أحزانه الأوروبية بفوز مثير على مونشنجلادباخ

Google+ Print
دورتموند يتجاوز أحزانه الأوروبية بفوز مثير على مونشنجلادباخ دورتموند يتجاوز أحزانه الأوروبية بفوز مثير على مونشنجلادباخ

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تغلب فريق بروسيا دورتموند، على مضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بروسيا بارك، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل ماركو رويس هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة الـ10 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك لارس ستيندل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين.

ومع بداية شوط المباراة الثاني، تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ48 عن طريق هدف سجلة مدافع دورتموند بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة الـ59 سجل أوباميانج هدف التعادل، قبل أن يعود جوريرو ويسجل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بروسيا دورتموند المركز الـ3 برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الـ10 برصيد 39 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

تفاصيل ميزانية الأجور وتعويضات العاملين في الموازنة الجديدة

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

فيديو.. استقبال ملك السعودية للرئيس السيسي

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه

«المالية» تعلن نتائج طرح أذون خزانة بـ 12.25 مليار جنيه