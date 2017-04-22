دورتموند يتجاوز أحزانه الأوروبية بفوز مثير على مونشنجلادباخ

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تغلب فريق بروسيا دورتموند، على مضيفه فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب بروسيا بارك، في إطار الجولة الـ30 من الدوري الألماني "البوندسليجا".

سجل ماركو رويس هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة الـ10 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك لارس ستيندل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ43، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين.

ومع بداية شوط المباراة الثاني، تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة الـ48 عن طريق هدف سجلة مدافع دورتموند بالخطأ في مرماه، وفي الدقيقة الـ59 سجل أوباميانج هدف التعادل، قبل أن يعود جوريرو ويسجل هدف الفوز للضيوف في الدقيقة الـ87 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل بروسيا دورتموند المركز الـ3 برصيد 56 نقطة، بينما يحتل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ المركز الـ10 برصيد 39 نقطة.