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«أمية ظافر» أول ملاكمة أمريكية تحصل على حق اللعب بالحجاب

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«أمية ظافر» أول ملاكمة أمريكية تحصل على حق اللعب بالحجاب «أمية ظافر» أول ملاكمة أمريكية تحصل على حق اللعب بالحجاب

التحرير

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أعلن القائمون على الملاكمة في ولاية "مينيسوتا" الأمريكية، عن السماح للاعبة الملاكمة المسلمة "أمية ظافر" بارتداء الحجاب والزي الإسلامي، خلال اللعب في المباريات المحلية داخل الولايات المتحدة.

أمية صاحبة الـ14 عامًا، هي أول فتاة مسلمة تمارس رياضة الملاكمة، وهي مرتدية الزي الإسلامي الذي يغطي جسدها، بالإضافة إلى الحجاب، حسب "هافنجتون بوست عربي".

وبناءً على هذا القرار، سوف تتمكن أمية، من ممارسة أول مباراة احترافية لها، رغم أن اللاعبة المسلمة مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية في العاصمة اليابانية طوكيو، المقرر إقامتها عام 2020، إلا أن القرار الجديد ليس دوليًا، بل هو قرار محلي.

والمتوقع أن تتوجه اللاعبة إلى رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية من أجل استصدار قرار دولي بالمشاركة في بطولات الملاكمة على مستوى العالم، وهي ترتدي الحجاب.

وكانت رابطة الملاكمة الدولية الأمريكية "أيبو"، قد منعت أمية أواخر عام 2016، من المشاركة في إحدى المسابقات الدولية بولاية "فلوريدا" الأمريكية كلاعبة محترفة، لإصرارها على ارتداء الحجاب وتغطية جسدها خلال لعب المباريات، وعدم الالتزام بالزي المخصص لهذه الرياضة.

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التحرير

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