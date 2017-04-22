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انطلاق المنافذ المتنقلة لبيع المنتجات في سوهاج استعداد لشهر رمضان

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انطلاق المنافذ المتنقلة لبيع المنتجات في سوهاج استعداد لشهر رمضان انطلاق المنافذ المتنقلة لبيع المنتجات في سوهاج استعداد لشهر رمضان

التحرير

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بدأت، اليوم السبت، منافذ البيع المتنقلة التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية، في بيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان.

أوضح الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن المنافذ توجد بقرى ومدن طما والمراغة ودار السلام، مضيفًا أنها شهدت إقبالًا من المواطنين مطالبين باستمرارها، إذ تقدم للمواطنين كافة السلع الغذائية من اللحوم، الدواجن، السكر، الأرز، المكرونة، الزيت وغيرها من السلع الأساسية.

وأكد عبد المنعم على دور القوات المسلحة وتعاون كافة مؤسسات الدولة من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء، وأن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحدودي الدخل ولا تدخر جهدًا فى تقديم العون لهم وتيسير سبل معيشتهم.

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التحرير

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