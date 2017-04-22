هل يمكن للبرلمان فرض قيود على «فيسبوك»؟

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أعضاء بـ«اتصالات النواب»: لسنا في سايبر.. ومقترح الفيس بوك المصري ليس له معنى

مطالبات عدة أطلقها عدد من نواب البرلمان خلال الأيام الماضية، بشأن فرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر».

النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، طالب بفرض رسوم علي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتراجع عن مقترحه مكتفياً بضرورة تقنين أوضاع تلك المواقع، كما طالب آخر بإنشاء فيس بوك مصري، فيما طرح عدد من النواب مقترحات بشأن قانون الجريمة الإلكترونية للمطالبة بمحاسبة الصفحات الإلكترونية المحرضة على العنف، الأمر الذي يطرح تساؤلا جوهريا بشأن إمكانية تنفيذ أي من تلك المقترحات.

تقنين أوضاع

يقول النائب رياض عبد الستار، في تصريحات لـ«التحرير»، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتقنين أوضاع مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بحيث يكون دخولها عبر الرقم القومي والإيميل الشخصي، لتكون معلومات الشخص تحت سيطرة الدولة.

ويشير إلى أن مشروع القانون الذي سيتقدم به يوم الأربعاء المقبل، يهدف إلى حماية المجتمع من تدني الأخلاق، وحماية الأعراض وحرمات البيوت، وفي المقام الأول حماية الوطن من الإرهاب والمخاطر التي يتعرض لها من دعوات التحريض.

ويوضح أنه مقترحه لا يتضمن فرض رسوم على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تقنين استحدامها فقط، مضيفاً أن دوره كنائب التقدم بمشروعات القوانين، أما الناحية الفنية فيكون مسئول عنها وزارة الاتصالات باعتبار أن لديها مهندسين وفنيين يمتلكون القدرات التي تسمح لهم بتطبيق ذلك الأمر.

الجريمة الإلكترونية

في المقابل، قال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن من حق أي نائب أن يتقدم بمقترحات، ولكن القرار في نهاية الأمر يكون للجنة الاتصالات باعتبارها اللجنة المختصة في هذا الشأن.

وعلق علي المقترحات الخاصة بفرض رسوم علي مواقع التواصل الاجتماعي أو إغلاقهابقوله: "قولت من قبل رداُ على مقترح الرسوم أننا لسنا في سايبر، وإنشاء فيس بوك مصري كلام غير موجود وآلية تنفيذه صعبة".

وأشار إلى أن ما تناقشه اللجنة الآن وتسعى لإنهائه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، قانون الجريمة الإلكترونية، موضحاً أن اللجنة لديها 3 مشروعات قوانين من الحكومة ومن اللجنة نفسها بالإضافة إلى مقترح النائب تامر الشهاوي.

ولفت إلى أن اللجنة ستنتهي إلى مشروع واحد يتضمن مواداً لحماية المعلومات، ويتضمن عقوبات مشددة لإساءة الاستخدام قد تصل إلى المؤبد، مشيراً إلى تداول بعض المعلومات التي تمس الأمن القومي، كما أنه يجري تجنيد شباب من خلاله أيضاً.

مقترحات غريبة

وقال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة لم تصلها أي مقترحاتها رسمية سواء بفرض رسوم أو تقنين استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، أو حتي مقترح إنشاء فيس بوك مصري.

ولفت في تصريحات لـ«التحرير» إلى أن تلك المقترحات الغريبة، بحسب وصفه، مجرد تصريحات إعلامية، ولا توجد على أرض الواقع.

وأشار إلى أن مؤسس فيس بوك، هو المالك له ولا يمكن لأحد فرض طرق معينه لتشغيله، وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تطبق تلك المقترحات، وكذلك مجلس النواب لا يمكنه فعل أي شيء من هذا الكلام، قائلاً: «هذا الكلام ليس له معني».